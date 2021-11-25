Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калужской области в 2022 году продолжится ремонт и реконструкция искусственных дорожных сооружений, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства региона Михаила Голубева.⁣

Реконструкция мостового перехода на реке Жиздра в Козельском районе Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области.

В 2021 году были заключены госконтракты на ремонт двух мостов: через реку Вертинка в Думиничах на автомобильной дороге «М3 Украина» — посёлок Думиничи — станция Думиничи и через реку Песочня на автодороге Студенец — Полюдово — деревня Петрово в Жиздринском районе. По информации «Калугадорзаказчика», ввод мостов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Работы идут в соответствии с установленными графиками. Заключены госконтракты на реконструкцию мостов и мостовых переходов. Реконструкция мостов через реку Дубянку на автомобильной дороге «А-130 — Москва — Малоярославец — Рославль» — Мосальск — Мещовск в Мосальском районе и через реку Дырочная на дороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в Жуковском районе идет в соответствии с графиками производства работ. ⁣Мостовые переходы через реку Жиздра в Козельском районе, через реку Песочня и через реку Путынка на автодороге Окружная дорога Калуга — Детчино — Малоярославец в Малоярославецком районе также реконструируются в установленные сроки. В 2021 году начато строительство мостового перехода в Людиново через реку Неполодь в микрорайоне Сукремль. Ведется ремонт наплавного моста через Оку в деревне Дугна Ферзиковского района. ⁣

«На дорогах регионального и межмуниципального значения области находятся 260 мостовых сооружений, в том числе один наплавной мост», — отметил Михаил Голубев.⁣

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