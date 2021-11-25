Кабул, , 17:37 — REGNUM Китайская Global Times сообщила о готовности китайских компаний инвестировать в литиевые рудники Афганистана, отметив, что несколько китайских бизнесменов недавно прибыли в Афганистан и производят разведку литиевых месторождений.

Несмотря на серьезные препятствия и риски, китайские компании по-прежнему серьезно заинтересованы в реализации этих проектов, сообщает Shafaqna.

Неопределенность ситуации в Афганистане, особенно в сфере политики, безопасности, экономики и инфраструктуры, были названы основными рисками и проблемами для инвестиций китайских компаний.

Ю Минхуэй, руководитель китайской компании, сказал Global Times, что китайские компании больше всего обеспокоены отсутствием гарантий безопасности.

Он подчеркнул, что официальные лица Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют инвестиции китайских компаний в Афганистан.

Однако Чжоу Шицзянь, бывший вице-президент Китайской палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химикатов, сказал, что реализация такие проектов будет поставлена под сомнение, если не будет обеспечена безопасность.

Китай является одним из крупнейших инвесторов в горнодобывающий сектор Афганистана.

При предыдущем правительстве Китай инвестировал средства в разработку медного рудника Айнак-Логар, но проект так и не был завершен.

Сообщается, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировал внимание Китая и его компаний к афганскому литию.

Ранее интерес к инвестированию разработку этого сырья в Афганистане проявляла Германия.

По сообщениям международных СМИ, США и американские компании давно рассматривают возможность инвестирования в разработку этого редкого элемента.

Согласно прогнозам, Афганистан обладает богатыми ресурсами лития, которые, при их правильном использовании, могут принести такой же доход, как саудовская нефть.

В начале 2009 года афганское министерство горнорудной и нефтяной промышленности объявило, что начаты геологоразведочные работы по выявления основных литиевых месторождений страны.

Согласно прогнозам, литиевые рудники Афганистана в основном расположены в провинциях Газни, Нимроз и Герат.

Ли́тий — щелочной металл. Литий и его соединения применяются в термоэлектрических материалах, химических источниках тока, лазерных материалах, окислителях, дефектоскопии, пиротехнике, электронике, металлургии, ядерной энергетике (изотопы литий-6 и литий-7), сушке газов, медицине, для регенерации кислорода в автономных аппаратах, силикатной промышленности и т.д.Сплавы лития ссеребром и золотом, а также медью являются очень эффективными припоями.

Сплавы лития с магнием, скандием, медью, кадмием и алюминием — новые перспективные материалы в авиации и космонавтике (из-за их лёгкости). На основе алюмината и силиката лития создана керамика, затвердевающая при комнатной температуре и используемая в военной технике, металлургии и, в перспективе, в термоядерной энергетике. Огромной прочностью обладает стекло на основе литий-алюминий-силиката, упрочняемого волокнами карбида кремния. Литий очень эффективно упрочняет сплавы свинца и придаёт им пластичность и стойкость против коррозии.

В сентябре 2021 года цена на гидроксид лития превысила $20 000 за тонну. По прогнозам, глобальный спрос на литий увеличится на 30% к 2023 году. Котировки компаний, которые занимаются разработкой месторождений лития, неуклонно стремятся вверх. Одной из главных причин является рост продаж электромобилей и гибридов. Увеличение цены сырья и спроса — идеальные условия для добывающих компаний, включая LithiumAmericas. При этом автомобильная отрасль способна обеспечить устойчивый рост спроса на литий в течение ближайших десятилетий. Риском остается возможность появления аккумуляторов нового типа, не требующих лития. Однако вряд ли до 2030 года появится альтернатива уже освоенным в массовом производстве литий-ионным аккумуляторам.