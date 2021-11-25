Петрозаводск, , 17:53 — REGNUM Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в «Росатом») для международного проекта «Аккую» запустил производство аппаратов, которые направляют циркуляционные насосные агрегаты. Об этом сообщили 25 ноября в пресс-службе Республики Карелия.

Проект АЭС «Аккую» Akkunpp.com

Оборудование, которое будет производить «Петрозаводскмаш», будет доставлено в Турцию для установки на энергоблоке №3 АЭС «Аккую». Главное применение аппарата состоит в создании центробежного направления потока теплоносителя внутри насоса. До этого карельский завод не производил оборудование для атомной электростанции «Аккую».

Напомним, что АЭС «Аккую» — международный проект, который реализуется на южном побережье Турции. Это первая атомная электростанция, работающая по принципу «строй-владей-эксплуатируй». На территории АЭС находится четыре энергоблока с российскими реакторами, которые отличаются повышенным уровнем безопасности и улучшенными техническими характеристиками.

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