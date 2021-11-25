Москва, , 17:36 — REGNUM Влияние курса рубля на инфляцию в России остается дезинфляционным. Об этом заявила на пресс-конференции 25 ноября первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева.

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«Что касается влияния курса на инфляцию — с учетом того, что в начале года рубль всё-таки был несколько более дешёвым, пока это влияние остаётся дезинфляционным», — сказала она.

Как отметила Юдаева, в ЦБ рассчитывают, что влияние рубля «будет оставаться таким некоторое время».

Напомним, накануне в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России по состоянию на 22 ноября замедлилась до 8,05%. Инфляция в октябре в годовом выражении, по данным Росстата, ускорилась до 8,13% с 7,4% в предыдущем месяце.