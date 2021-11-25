Кострома, , 17:37 — REGNUM Законодательное собрание Костромской области поддержало законопроекты о введении системы QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Об этом по итогам заседания сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромская областная дума Kosoblduma.ru

Против поддержки пакета законов выступил депутат Владимир Михайлов, представитель «Новых людей» Елена Потешкина, депутаты из фракции КПРФ Ольга Дробышева и Елена Шахова, справедливоросс Александр Плюснин. Ещё два депутата воздержались от голосования, 21 парламентарий высказался «за».

Госдума планирует обсудить пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах 16 декабря, после того как инициатива получит отзывы от регионов. Последнее заседание по этому вопросу состоится 22 декабря. Напомним, ранее принятие законов поддержала Общественная палата Костромской области. Также в регионе состоялось два схода горожан против введения пропускной системы. Оба прошли в Костроме и собрали около 400 человек.

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