Костромская областная дума поддержала законопроекты о QR-кодах
Кострома, 25 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Законодательное собрание Костромской области поддержало законопроекты о введении системы QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Об этом по итогам заседания сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Против поддержки пакета законов выступил депутат Владимир Михайлов, представитель «Новых людей» ЕленаПотешкина, депутаты из фракции КПРФ Ольга Дробышева и Елена Шахова, справедливороссАлександр Плюснин. Ещё два депутата воздержались от голосования, 21 парламентарий высказался «за».
Госдума планирует обсудить пакет законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах 16 декабря, после того как инициатива получит отзывы от регионов. Последнее заседание по этому вопросу состоится 22 декабря. Напомним, ранее принятие законов поддержала Общественная палата Костромской области. Также в регионе состоялось два схода горожан против введения пропускной системы. Оба прошли в Костроме и собрали около 400 человек.