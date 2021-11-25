25 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 19:02 — REGNUM Заявление представителя «Газпрома» Сергея Куприянова о том, что компания решила проявить добрую волю по отношению к гражданам Молдавии, удовлетворив просьбу правительства этой республики не прекращать поставки газа, и согласилась дождаться 26 ноября, когда молдавская сторона пообещала перевести требуемые платежи за российское голубое топливо, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 25 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Газпром Gazprom.ru

"Ну какие же мы добренькие! Завтра они опять скажут, что Россия враг, и платить не будут. А мы, наверное, опять им всё простим», — подозревает Тамара Г.

Многие пользователи были крайне разочарованы решением Газпрома отложить вступление в действие своего ультиматума, согласно которому Молдавия обязана была к 24 ноября перевести все необходимые платежи, согласно заключённому ранее контракту.

«Ау, Газпром, национальное достояние, у меня тоже денег нет, может, мне тоже в долг? Или это правило только в отношении уважаемых людей из почти Европы действует?» — обращается Алекс С.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская компания испытывает куда меньше милосердия по отношению к собственным гражданам, нежели к жителям Молдавии.

«Зато со своих граждан в России дерут деньги, не оплатил — сразу бегут: и провода резать, и трубы перекрывать за долг в 1000 рублей. Ну как в этой ситуации друг к другу относиться с уважением, если чиновники граждан России за людей полноценных не считают, а перед иностранцами при этом готовы по полу распластаться?» — задаётся вопросом Виктор П.

Газ Publicdomainpictures.net

«Показательно. Если бы российский гражданин у себя дома попросил отсрочку у приставов, те бы улыбнулись и продолжили описывать имущество. Иное дело — молдаване, как им не подсобить? Они же важнее, да, Газпром?» — пишет Армас М.

Часть людей считает, что мягкотелость в данном вопросе может выйти для России боком, ведь это может стать инструментом для манипуляций нашей страной со стороны иностранных государств.

«Благодаря такому подходу российское правительство становится похоже на такого здорового, богатого мажора-тихоню, которого мелкая шпана пинает и постоянно требует что-то отдать, а тот не в состоянии за себя постоять. Просто что-то мямлит в ответ и раздаёт то, что сам не заработал, потому что ему это всё просто свалилось на голову», — считает Дмитрий С.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае очередного отказа Молдавии от платы за газ нет никакой уверенности в том, что Газпром всё-таки возьмёт волю в кулак и перекроет топливо.

Газпром Thawt Hawthje

«Молдавская сторона полностью признает правомерность действий Газпрома и его возмущение, поэтому обязуется полностью осуществить текущие платежи до 26 ноября. Так что посмотрим, сдержат ли они своё обещание на сей раз», — написала Елена Е.

Напомним, 24 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщил о том, что компания решила проявить добрую волю по отношению к гражданам Молдавии, удовлетворив просьбу правительства этой республики не прекращать поставки газа, и согласилась дождаться 26 ноября, когда молдавская сторона пообещала перевести требуемые платежи за российское голубое топливо.