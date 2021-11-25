Калуга, , 17:31 — REGNUM Региональный закон о «гаражной амнистии» приняло Законодательное собрание Калужской области. Напомним, 1 сентября этого года вступил в силу федеральный закон, который позволит россиянам в течение пяти лет оформить права собственности на гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, а также на землю под ними.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Как заявил сегодня, 25 ноября, на заседании сессии регионального парламента председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, региональный закон принят для реализации норм федерального.

«С советского времени у граждан осталось огромное количество таких объектов, — отметил Новосельцев. — Новый федеральный закон предполагает упрощенный порядок их оформления. Если у человека есть справка из гаражного кооператива, договор об уплате коммунальных услуг — это уже может являться основанием для оформления прав собственности. Без этого люди не могут распоряжаться своим имуществом. Они не могут его подарить, завещать, продать».

По словам председателя, региональным законом оператором этой работы определены муниципалитеты. «То есть заявления граждане будут нести в администрации муниципальных образований, на территории которых они проживают, — добавил он.