В Калужской области принят закон о «гаражной амнистии»
Калуга, 25 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Региональный закон о «гаражной амнистии» приняло Законодательное собрание Калужской области. Напомним, 1 сентября этого года вступил в силу федеральный закон, который позволит россиянам в течение пяти лет оформить права собственности на гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, а также на землю под ними.
Как заявил сегодня, 25 ноября, на заседании сессии регионального парламента председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, региональный закон принят для реализации норм федерального.
По словам председателя, региональным законом оператором этой работы определены муниципалитеты. «То есть заявления граждане будут нести в администрации муниципальных образований, на территории которых они проживают, — добавил он.