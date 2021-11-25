Варшава, 25 ноября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда предложил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу усилить группировку войск НАТО на восточном фланге альянса из-за ситуации на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Такое заявление Дуда сделал 25 ноября на совместной пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.

«Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО», — сказал Дуда.

Кроме того, он призвал осуществить «укрепление стратегического наблюдения», включая миссии Air Policing.

По утверждению Дуды, всё это необходимо сделать для того, «чтобы показать всем возможным агрессорам», что Североатлантический альянс «не только готов обороняться сам, но и защищать безопасность своих союзников, в том числе Украины».