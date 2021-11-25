Волгоград, 25 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Виновным в похищении подростка, убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном хранении огнестрельного оружия и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления в Михайловском районе Волгоградской области признан Амазасп Г., сообщили ИА REGNUM 25 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина в мае 2020 года похитил свою знакомую — он был недоволен тем, что 17-летняя девушка заявила о разрыве с ним. Школьницу он отвёз на производственное предприятия в Михайловке, избил и заставил «согласиться на возобновление прерванных отношений».

«Ночью 17 августа 2020 года во время поездки на автомобиле вывез девушку в окрестности Михайловки, где, действуя из чувства личной неприязни к ней, избил, а затем, накинув ремень на шею, совершил удушение, а труп оставил в лесопосадке», — пояснили в пресс-службе суда.

Приговором суда злоумышленнику назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев.

Этим же приговором проходившая по делу несовершеннолетняя подсудимая Н. признана виновной в укрывательства особо тяжкого преступления, но в связи с истечением срока давности уголовного преследования освобождена от назначенного наказания в виде штрафа.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.