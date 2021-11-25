В Волгограде убийцу девушки-подростка отправили на 12 лет в колонию
Волгоград, 25 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Виновным в похищении подростка, убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном хранении огнестрельного оружия и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления в Михайловском районе Волгоградской области признан Амазасп Г., сообщили ИА REGNUM 25 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.
Мужчина в мае 2020 года похитил свою знакомую — он был недоволен тем, что 17-летняя девушка заявила о разрыве с ним. Школьницу он отвёз на производственное предприятия в Михайловке, избил и заставил «согласиться на возобновление прерванных отношений».
Приговором суда злоумышленнику назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев.
Этим же приговором проходившая по делу несовершеннолетняя подсудимая Н. признана виновной в укрывательства особо тяжкого преступления, но в связи с истечением срока давности уголовного преследования освобождена от назначенного наказания в виде штрафа.
Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.