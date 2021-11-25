Москва, , 21:28 — REGNUM Причина спора Газпрома с Молдавией лежит не только в коммерческой плоскости, есть и политические причины. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Лахта-центр, штаб-квартира Газпрома Дарья Драй © ИА REGNUM

«Здесь есть политическая составляющая, но Газпром в этом никогда не признается», — заявил эксперт.

«В целом Газпром обычно не идёт на такое обострение, тем более публичное, если нет каких-то более серьезных причин политического характера более высокого уровня», — отметил эксперт.

«Газпром — компания закрытая, и информацией делится с большой осторожностью. И если он идёт на обострение, то за этим обычно что-то стоит, что-то большее, чем просто противоречие в ценах, в сроках оплаты тем более», — заключил Белогорьев.

Напомним, что 22 ноября корпорация Газпром заявила в лице своих представителей, что поставки газа в Молдавию могут быть остановлены. Позднее в Газпроме заявили о намерении дать Кишинёву отсрочку, не останавливая поставок.