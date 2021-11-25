Дзержинск, Нижегородская область, , 17:17 — REGNUM Житель города Дзержинска пожаловался в полицию на мошенников, по вине которых он лишился 2 млн рублей. Об этом сообщили в управлении министерства внутренних дел по Нижегородской области.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По словам 48-летнего мужчины, его заинтересовала реклама о заработке на биржевых акциях одной из крупных компаний, поэтому он связался по телефону со специалистом фирмы, предлагавшей эти услуги, а тот предложил ему купить ценные бумаги.

Около двух недель потерпевший переводил деньги на счёт одной из букмекерских фирм. Для вывода прибыли его попросили скачать мобильное приложение и предоставить удаленный доступ к своему смартфону.

После этого злоумышленники похитили остававшиеся на его банковском счёте деньги, и больше с ним не связывались.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если обманувших дзержинца лжеброкеров удастся задержать, то им будет грозить до 10 лет тюремного заключения.