Тбилиси, , 17:53 — REGNUM Представители грузинской оппозиции заявили о готовности вести борьбу с правительством сразу на «двух фронтах», сообщает 25 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Первым таким фронтом будет борьба объединённой оппозиции за назначение досрочных парламентских выборов. Вторым же фронтом будет создание Гражданского комитета. Этот комитет объединит известных общественных деятелей и гражданских активистов с оппозиционными политиками. Задачей комитета будет борьба за освобождение из-под стражи Михаила Саакашвили.

Обязательным условием проведения парламентских выборов должно быть нахождение Саакашвили на свободе и его свободное занятие политической деятельностью.

«Миша должен быть среди народа, в обществе, проводить избирательную кампанию», — заявил член оппозиционного «Единого национального движения» Пётр Цискаришвили.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 октября находится в заключении.