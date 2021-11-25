Тбилиси, 25 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Представители грузинской оппозиции заявили о готовности вести борьбу с правительством сразу на «двух фронтах», сообщает 25 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

Первым таким фронтом будет борьба объединённой оппозиции за назначение досрочных парламентских выборов. Вторым же фронтом будет создание Гражданского комитета. Этот комитет объединит известных общественных деятелей и гражданских активистов с оппозиционными политиками. Задачей комитета будет борьба за освобождение из-под стражи Михаила Саакашвили.

Обязательным условием проведения парламентских выборов должно быть нахождение Саакашвили на свободе и его свободное занятие политической деятельностью.

«Миша должен быть среди народа, в обществе, проводить избирательную кампанию», — заявил член оппозиционного «Единого национального движения» Пётр Цискаришвили.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с 1 октября находится в заключении.