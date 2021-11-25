Бишкек, , 17:15 — REGNUM Посольство Киргизии обратилось к российским работодателям с просьбой отпустить киргизских трудовых мигрантов с работы 28 ноября, чтобы те могли проголосовать на выборах в республиканский парламент.

Выборы Natadart.ru

Диппредставительство просит их оказать содействие в реализации избирательных прав киргизстанцам, работающим в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Сургуте, Томске, Тюмени, Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

При этом в киргизском посольстве отмечают, что «парламентские выборы имеют важное политическое значение для дальнейшего и поступательного развития Киргизии».

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты из одномандатных округов.

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