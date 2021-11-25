Белград, , 17:14 — REGNUM До трёх выросло число жертв взрыва на топливном заводе EDePro в Сербии, пишет 25 ноября Blic.

Пабло Пикассо. Умерший. 1901

Сегодня, 25 ноября, выяснилось, что скончался в больнице получивший ранение Боян Ружич — рабочий 28 лет, находившийся в день взрыва на смене. У него были диагностированы обширные ожоги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на EDePro, производящем ракетное топливо, произошёл 23 ноября. Взрыв произошёл на складе, где хранились 15 т ракетного топлива и пять сотен ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии в результате взрыва на заводе погибли два человека