Варшава, 25 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. На границе Белоруссии и Польши вероятны провокации белорусских силовиков, включающие открытие огня, заявил 25 ноября президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Враждебная Польша

Такое заявление он сделал в Брюсселе по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Дуды, мигранты или белорусские силовики могут открыть огонь для того, чтобы спровоцировать эскалацию насилия.

«Мы воспринимаем эту ситуацию, как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами», — сказал Дуда.