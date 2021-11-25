Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Реставрация исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга, которая началась в 2018 году, продлится еще как минимум два года. Об этом 25 ноября сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Биржи на Стрелке Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, одна из главных достопримечательностей Петербурга перешла в введение Эрмитажа в 2014 году. После оценки специалистами выяснилось, что здание Биржи нуждается в тщательной реставрации, иначе может рухнуть. После чего на объект пришел один из подрядчиков, который не смог довести начатое до конца. Следом начинали и бросили работу еще несколько подрядчиков, из-за чего сроки реставрации сдвигались. И, как уточнил Пиотровский, спешить в этом вопросе в музее не хотят.

«Мы его реставрируем, реставрируем неспешно. Всем известно, что это главный архитектурный памятник Петербурга, самый главный шедевр Петербурга. Он находится в аварийном состоянии. Работать нужно очень аккуратно. Мы постоянно меняем подрядчиков. Будем неспешно работать так, чтобы не испортить», — пояснил Пиотровский.

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Пока идут работы, в Эрмитаже приняли решение использовать площадку виртуально. Так, сейчас в ее цифровом пространстве проходит первая виртуальная выставка — «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства». Основная идея которого, как ранее рассказывало ИА REGNUM — исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства в 2014—2021 годах.

«Сейчас работы идут, завершаются наружные работы, потом будут внутренние. Еще как минимум два года потребуется, если с нашим подрядчиком ничего не случится», — подытожил Пиотровский.

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