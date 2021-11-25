Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Реставрация исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова Санкт-Петербурга, которая началась в 2018 году, продлится еще как минимум два года. Об этом 25 ноября сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Биржи на Стрелке Васильевского острова

Напомним, одна из главных достопримечательностей Петербурга перешла в введение Эрмитажа в 2014 году. После оценки специалистами выяснилось, что здание Биржи нуждается в тщательной реставрации, иначе может рухнуть. После чего на объект пришел один из подрядчиков, который не смог довести начатое до конца. Следом начинали и бросили работу еще несколько подрядчиков, из-за чего сроки реставрации сдвигались. И, как уточнил Пиотровский, спешить в этом вопросе в музее не хотят.

«Мы его реставрируем, реставрируем неспешно. Всем известно, что это главный архитектурный памятник Петербурга, самый главный шедевр Петербурга. Он находится в аварийном состоянии. Работать нужно очень аккуратно. Мы постоянно меняем подрядчиков. Будем неспешно работать так, чтобы не испортить», — пояснил Пиотровский.

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Пока идут работы, в Эрмитаже приняли решение использовать площадку виртуально. Так, сейчас в ее цифровом пространстве проходит первая виртуальная выставка — «Незримый эфир. Выставка цифрового искусства». Основная идея которого, как ранее рассказывало ИА REGNUM — исследование и осмысление стремительного развития NFT-технологий и их влияния на процессы в области современного искусства в 2014—2021 годах.

«Сейчас работы идут, завершаются наружные работы, потом будут внутренние. Еще как минимум два года потребуется, если с нашим подрядчиком ничего не случится», — подытожил Пиотровский.