Элиста, , 17:03 — REGNUM Вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ неустановленной этиологии зафиксирована в Республике Калмыкия. Заболели более 1,3 тыс. школьников и детей дошкольного возраста. Среди клинических проявлений — температура, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Энтеровирус под электронным микроскопом Cdc.gov

«В Элисте — вспышка вирусной инфекции с признаками ОРВИ, пока неизвестной этиологии среди школьников. Мы, эпидемиологи, предполагаем, что у детей энтеровирус, точный диагноз определим лабораторно, у детей взяты пробы. Москва сейчас полыхает энтеровирусом, скорее всего, в Калмыкию совершен завоз во время двухнедельных каникул», — цитирует ТАСС главного санитарного врача по Республике Калмыкия Джангара Санджиева.

Эпидпорог среди школьников в столице республики за неделю был превышен на 10%. Пока жёстких мер санитарные врачи вводить не планируют. Большинство заболевших — дети от семи до 17 лет, более 300 случаев приходится на воспитанников детских садов.