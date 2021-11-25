Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Сербская оппозиция старается любым доступным способом обессмыслить все, что делает президент Александр Вучич. Об этом заявил сам Вучич в интерьвью сербскому телеканалу Pink 24 ноября по приезде в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Duma.gov.ru Александр Вучич

«Чем глупее заявления, которое они делают, тем глупее должны якобы казаться те люди, которых они упоминают в этих своих заявлениях», — рассказал Вучич.

Журналист телеканала рассказала, что один из оппозиционеров, лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич, который в настоящее время находится в Москве, обвинил Вучича в том, что президент Сербии едет в Москву только для того, чтобы там фотографироваться. На это Вучич ответил, что оппозиция готовилась омрачить его встречу с Путиным, думая, что она пройдет не в Сочи, а в Москве.

«Это был подготовленный план, так как они ожидали, что я полечу в Москву. Ему (Джорджевичу) кум (оппозиционный политик Драган Джилас — ИА REGNUM) купил билеты и так этот человек оказался в Москве. И вы теперь считайте сколько это тысяч километров дальше от места реальной встречи с президентом Путиным. Они (оппозиция) президента Путина видели только на открытках или на сувенирах, которые продают на центральной площади в Москве. Но таким людям проще всего, им нечего предложить, от них никто ничего и не ожидает. Для них достаточно рассказывать глупости, они особо не переживают», — рассказал Вучич.

Напомним, что Младжан Джорджевич как один из авторов статей изданного ИА REGNUM сборника «Косово, Сербия и Россия» 23 ноября участвовал в презентации данного сборника. Пресс-центр ИА REGNUM, где была организована презентация, находится в Москве.