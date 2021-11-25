Нижний Новгород, 25 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области сегодня, 25 ноября, большинством голосов поддержало проект федерального законопроекта о санитарно-эпидемическом благополучии, который предлагает ввести ковидные QR-коды.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Отметим, что 12 ноября правительство внесло в Государственную думу России два проекта законов о введение QR-кодов для посещения общественных мест и пользования железнодорожным и авиатранспортом.

В поддержку федерального законопроекта проголосовали 42 депутата, семь парламентариев оказались против, а еще один народный избранник воздержался.

Подводя итоги голосования, спикер Евгений Люлин сообщил, что в законодательное собрание Нижегородской области поступили списки с подписями жителей региона, из которых в 13 тысяч человек высказались за использование QR-кодов и ещё 6 тысяч человек — против.