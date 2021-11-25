Кострома, , 17:00 — REGNUM Сформирован новый состав избирательной комиссии Костромской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В него вошли 14 человек с правом решающего голоса. Половину из них утвердила Костромская областная дума, остальных — администрация региона.

ИК Костромской области © Наталья Диева

Региональный парламент включил в состав комиссии 5 обязательных для назначения кандидатур от партий и одного человека, предложенного Центральной избирательной комиссией. Ими стали: Владимир Внуков (Единая Россия), Елена Данилевская (Справедливая Россия — За правду), Михаил Кузнецов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Вероника Смирнова (КПРФ) и Ольга Исакова — (ЦИК).

Ещё двух кандидатов выбрали рейтинговым голосованием, в нём участвовало три претендента — Вячеслав Мухамедзянов от партии «Социальной защиты», Максим Смирнов, выдвинутый региональным отделением «Всероссийского общества инвалидов» и Елена Рачкова, предложенная нынешним составом облизбиркома. Больше всего голосов получили Смирнов и Рачкова.

В администрацию Костромской области поступило 7 заявок, все они были утверждены. В состав избиркома включили Марину Ерофееву, предложенную ЦИК, Ольгу Воронину от думы Костромы, Олега Промптова, выдвинутого Советом депутатов Сандогорского сельского поселения Костромского района, Алексея Андреева от партии «Родина», Оксану Семенову от ЛДПР. Эти люди являются членами избиркома нынешнего состава. Из «новичков» в комиссию вошла Ольга Скрябина от «Новых людей» и Степан Околович, предложенный Казачьей партией.

Таким образом состав избирательной комиссии Костромской области обновился на треть. Отметим, что действующий председатель ИК Михаил Барабанов не был выдвинут на новый срок. Вероятно, главой избиркома станет Марина Ерофеева, предложенная губернатору Центральной избирательной комиссией. Действие полномочий нынешнего избиркома истекает 8 декабря 2021 года.

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