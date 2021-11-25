Тверь, , 16:56 — REGNUM В программу дорожного ремонта в Твери на 2022 год планируется включить 52 объекта, в общей сложности в будущем году в областном центре планируют отремонтировать более 77 км улично-дорожной сети. Программа дорожного ремонта обсуждалась 25 ноября на совещании в правительстве Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Участие в обсуждении приняли руководство администрации Твери и министерства транспорта региона.

Совещание в правительстве Тульской области Пресс-служба правительства Тверской области

Губернатор подчеркнул, что приоритетными направлениями являются маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам и жилым массивам, дублеры наиболее загруженных магистралей, а также дороги, на необходимость ремонта которых ранее обращали внимание жители в обращениях в органы власти. Игорь Руденя также отметил, что в Твери нужно планомерно развивать комфортное городское пространство — в частности, важно предусмотреть озеленение прилегающих к дорогам и тротуарам территорий.

Как отмечалось на совещании, в 2022 году дорожные работы в Твери будут вестись по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» и в рамках регионального закона о городе воинской славы. В рамках нацпроекта в столице Верхневолжья приведут в порядок 52 км улиц, всего это 52 объекта. В Заволжском районе приведут в нормативное состояние около 13 км улиц, в Московском — свыше 20 км, в Пролетарском — порядка 7 км, в Центральном — более 11 км. В рамках регионального закона о городе воинской славы в Твери будет вестись реконструкция Бежецкого шоссе, капремонт проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе на Волге и улицы Республиканская. С 2020 года в Твери возобновлен системный ремонт тротуаров. Эта работа будет продолжена во всех районах города, в первую очередь на ключевых улицах.

Также власти намерены уделить внимание повышению безопасности на дорогах, в том числе внедрению интеллектуальных транспортных систем для управления городским трафиком.

Отметим, что в Твери в рамках нацпроекта и благодаря финансированию по закону о городе воинской славы с 2016 года значительно увеличена динамика дорожного ремонта в областном центре. Если в 2017 году приведено в порядок 13,1 км улиц, то в 2021 году в программу ремонта вошло свыше 73 км.