В Липецке наградили юнармейцев и участников РДШ
Липецк, 25 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Липецке 25 ноября состоялось торжественное награждение юнармейцев, участников Российского движения школьников, а также их наставников, педагогов и кураторов. Как сообщает ИА REGNUM, областные награды за высокие достижения в масштабных проектах и победы в крупных соревнованиях и на всероссийских фестивалях героям дня вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Липецкое отделение Российского движения школьников объединяет почти 30 тысяч участников региона, которые по праву занимают лидирующие позиции в различных направлениях деятельности РДШ в стране. Региональное отделение движения «Юнармия» насчитывает 20 местных отделений, 246 юнармейских отрядов и более 6000 юнармейцев во всех муниципалитетах Липецкой области. Юнармейцы бережно хранят память о Великой Отечественной войне, изучают историю и географию страны, занимаются спортом и военной подготовкой.
Также состоялась торжественная церемония принятия Клятвы юнармейца. 40 ребят вступили в ряды Юнармии.