Тула,
25 ноября 2021, 16:50 — REGNUM В правительстве Тульской области опровергли информацию о закрытии музыкальной школы и общеобразовательной школы при колледже искусств им. А.С.Даргомыжского. Комментарий министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной
ИА REGNUM предоставило управление пресс-службы облправительства.
Тула
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Музыкальная школа для одаренных детей при Тульском колледже искусств им. А.С.Даргомыжского не закрывается! Напротив, она будет интенсивно развиваться. С 2022—2023 учебного года планируется увеличить набор учащихся с 106 до 150 человек. В 2022 году при поддержке губернатора планируется закупка новых музыкальных инструментов и ремонт помещений. Общеобразовательное отделение для детей (девятилетняя школа) тоже не закрывается. В связи с невозможностью обеспечить на площадках здания колледжа условия для реализации полноценного образовательного процесса детей в соответствии с ФГОС и СаНПиН, школьники (в том же составе классов и преподавателей) будут со следующего учебного года заниматься в здании общеобразовательной школы (Центра образования №34). Она расположена в непосредственной близости (300 метров) от здания колледжа. Учащиеся, после завершения общеобразовательных занятий будут переходить в здание колледжа для занятий по музыкальным дисциплинам», — опровергла беспокойство родителей министр.
Татьяна Рыбкина также заверила, что все ученики общеобразовательной школы продолжат и завершат обучение как учащиеся отделения колледжа.
Однако набор детей в первый класс общеобразовательного отделения в 2022 году колледж уже не планирует.
«При необходимости будущим первоклассникам, желающим учиться в общеобразовательной и музыкальной школе колледжа в удобном бесшовном режиме, будут созданы все необходимые условия. Здание школы позволяет это сделать даже с увеличением контингента. Данный вопрос прорабатывается и видится руководством обоих учреждений как перспективный, поскольку он позволит расширить охват одаренных детей города Тулы». — заверила Татьяна Рыбкина.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», руководитель фракции партии в Государственной думе Сергей Миронов направил депутатский запрос губернатору Тульской области Алексею Дюмину после обращения к нему родителей учеников общеобразовательной школы. По их мнению, школа находится под угрозой закрытия, однако власти и ранее опровергали опасения родителей.
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