Минск, 25 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Социологические исследования показывают, что 50−60% населения Белоруссии готовы прийти на референдум и поддержать проект разрабатываемой конституции. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 25 ноября на заседании сформированных им групп разработчиков проекта новой конституции Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

В сообщении президентской пресс-службы не уточнено, кто и когда проводил социологические исследования. Проекта новой конституции ещё нет — по словам Лукашенко, ещё его предстоит выработать двум группам, созданным по его указам — «конституционной комиссии» и «рабочей группе по доработке проекта конституции».

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«Думаю, что членам Конституционной комиссии и рабочей группы следует донести до населения значение предлагаемых государственных новаций», — сообщил Лукашенко, выступая в президентском дворце на совместном заседании этих групп.

Референдум по новой конституции, отметил он, состоится в ближайшее время. Лукашенко уверен, что «если мы хорошо поработаем, опубликуем проект Конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту Конституцию, я уверен: люди нас поддержат, как это было на переломе в середине 1990-х».

«На референдум граждане должны прийти с четким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия», — заявил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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