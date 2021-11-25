Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Канун Дня благодарения в США, 24 ноября, стал одним из самых загруженных дней для аэропортов и коммерческих авиалиний с начала пандемии, поскольку миллионы американцев отправились навестить близких на праздник, сообщает 25 ноября Reuters.

American Airlines Prayitno

Обычно День благодарения является самым напряженным днем для аэропортов. Однако в этом году многие отправились в путешествие раньше благодоря тому, что работают из дома. Тем не менее американцы столкнулись с проблемой переполненных парковок и длинных очередей. Также пассажирам иногда приходилось ждать, чтобы пройти проверку документов.

На этом фоне американские перевозчики увеличили пропускную способность, ожидая повышенного спроса, показали данные компании Cirium.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация транспортной безопасности (TSA) США сообщила 19 ноября, что это был самый загруженный день с начала пандемии коронавируса в мае 2020 года, так как было зарегистрировано 2,24 млн путешественников.

TSA ожидает порядка 20 млн авиапассажиров во время празднования Дня благодарения. Для сравнения, в 2019 году было зарегистрировано около 26 млн.

Предполагается, что 53,4 млн людей отправятся в путешествие на День благодарения, что на 13% больше, чем в 2020 году. Примерно 48,3 млн путешественников возможно поедут на машинах.