Тюмень, 25 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Тюмени необходимо создать межуниверситетский кампус. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор 25 ноября в ходе ежегодного послания депутатам региональной думы.

Tyumen-city.ru Тюмень

Тюменские вузы при поддержке регионального бюджета прошли большой путь внутрисистемных преобразований и выстраивания межвузовского партнерства. Но подлинной синергии на этом пути пока не сложилось, считает Александр Моор.

Для этого необходим межуниверситетский кампус, который, по словам Моора, «превратится в нервную систему города — в нейросеть, в которой единожды запущенный процесс генерации новых смыслов и инициатив станет самоподдерживающимся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в исторической части Тюмени планируется создать кампус Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в апреле 2021 года на совещании в уральском полпредстве с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.