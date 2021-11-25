Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Проект по созданию маршрута для велосипедистов разработал городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. Соответствующий тендер на сумму 11 млн появился 24 ноября на сайте электронных закупок «Российский аукционный дом» («РАД»).

Велосипедист в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно проекту, веломаршрут возьмёт свое начало в районе Лахты, затем будет идти вдоль Финского залива и завершится в посёлке Смолячково Курортного района. Сейчас для реализации проекта ищут исполнителя, который сможет использовать бюджет в 11 млн рублей для разработки технико-экономического обоснования маршрута. Срок подачи заявок на участие в конкурсе установлен до 2 декабря.

Напомним, что прокладывание новых веломаршрутов активно продолжается в городе. Ранее власти Петербурга заявили, что к 2048 году в Петербурге протяженность велодорожек должна составить 870 км.

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