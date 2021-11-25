Минск, , 16:44 — REGNUM Пора готовить договор о сотрудничестве и взаимопонимании между ШОС и ОДКБ, заявил 25 ноября белорусский премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Роман Головченко. belta.by

Головченко «Беларусь, будучи государством — наблюдателем при ШОС и полноправным членом ОДКБ, считает, что назрела необходимость подготовки полноформатного договора о сотрудничестве и взаимопонимании между ШОС и ОДКБ».

Белорусский чиновник пояснил, что соглашение вывело бы «региональное сотрудничество на новый уровень». Это необходимо, учитывая существующие угрозы в сфере безопасности. Кроме того, от этого выросло бы международное влияние как ОДКБ, так и ШОС.

Напомним, членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В ШОС входят Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, наблюдатели в организации — Белоруссия, Монголия, Афганистан.

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