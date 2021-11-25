Ярославль, 25 ноября 2021, 16:40 — REGNUM Председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Дегтярёв заявил, что его однопартиец Олег Ненилин предложил мэру Ярославля уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом заявили в региональном отделении партии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат-единоросс Олег Ненилин на заседании муниципалитета предложил мэру уйти в отставку.
Сам Владимир Волков ранее заявил, что уходить со своего поста не собирается.
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