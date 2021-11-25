Ярославль, 25 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Дегтярёв заявил, что его однопартиец Олег Ненилин предложил мэру Ярославля уйти в отставку по собственной инициативе. Об этом заявили в региональном отделении партии.

Киноцитата из к/ф «Кавказская пленница». Режиссер Л.Гайдай. Мосфильм 1966

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что депутат-единоросс Олег Ненилин на заседании муниципалитета предложил мэру уйти в отставку.

«Фракция «Единой России» в муниципалитете города Ярославля не обсуждала и не принимала вопрос об отставке мэра города. Выступление и позиция депутата Ненилина по этому вопросу — личное мнение депутата муниципалитета», — прокомментировал заявление Александр Дегтярёв.

Сам Владимир Волков ранее заявил, что уходить со своего поста не собирается.