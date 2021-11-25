Вильнюс, , 16:39 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедут 28 ноября в Литву, где обсудят с президентом Гитанасом Науседой ситуацию вокруг Белоруссии.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба президента Литвы.

«Президент обсудит с руководителями НАТО и ЕК безопасность в регионе, положение на границе Европейского союза и Белоруссии, сложившееся в результате гибридной атаки со стороны режима Лукашенко», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши и Литвы уже неоднократно делали громкие заявления в адрес НАТО и ЕС на фоне попыток ближневосточных мигрантов преодолеть границу Белоруссии и пройти в страны Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: 54% жителей Польши выступают против пропуска беженцев в ЕС — опрос