Тюмень, 25 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Тюменской области туристический поток к концу 2021 года достигнет трёх миллионов гостей региона. Об этом заявил губернатор области Александр Моор в своём ежегодном послании региональным депутатам 25 ноября.

Оперативный штаб Тюменской области Набережная Тюмени

Ещё в 2020, то есть уже в условиях пандемии, входящий турпоток в Тюменскую область превысил два миллиона человек, отметил Александр Моор.

Только в первом полугодии 2021 года приехали в регион почти два миллиона туристов, к концу года ожидается более трёх.

«Это значимый для всей области, и для частного, и для государственного сектора, источник доходов. А кроме того, важнейший способ брендирования региона, укрепления его известности и популярности, в том числе в плане повышения инвестиционной привлекательности. Скептические мнения относительно наших шансов выиграть на этой ставке мы слышим, изучаем, учитываем… и опровергнем», — заявил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Тюменская область приняла первый чартерный туристический рейс из Москвы. Только в окрестностях Тюмени расположено около 20 термальных курортов.