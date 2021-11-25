Лондон, , 16:46 — REGNUM Британская исполнительница Джесси Джей (Jessie J) пережила выкидыш. Об этом 25 ноября пишет издание Billboard.

Певица Джесси Джей (Jessie J) Скриншот с YouTube

Артистка призналась, что во время третьей процедуры УЗИ она узнала, что сердце ребёнка больше не бьётся. «Я собиралась воспитывать ребёнка самостоятельно. Потому что это всё, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка… Печаль невыносима», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что Джесси Джей стала всемирно известна в 2011 году после выхода её хита Price Tag. В 2014 году у неё диагностировали бесплодие.

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