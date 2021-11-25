Лондон, 25 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Британская исполнительница Джесси Джей (Jessie J) пережила выкидыш. Об этом 25 ноября пишет издание Billboard.

Скриншот с YouTube Певица Джесси Джей (Jessie J)

Артистка призналась, что во время третьей процедуры УЗИ она узнала, что сердце ребёнка больше не бьётся. «Я собиралась воспитывать ребёнка самостоятельно. Потому что это всё, чего я когда-либо хотела, а жизнь коротка… Печаль невыносима», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что Джесси Джей стала всемирно известна в 2011 году после выхода её хита Price Tag. В 2014 году у неё диагностировали бесплодие.