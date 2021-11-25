Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Пять членов палаты представителей США, как ожидается, прибудут на Тайвань в пятницу, 26 ноября, сообщает 25 ноября Reuters.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские чиновники совершат короткое путешествие, сфокусировавшись на вопросе защиты острова, сообщил центральный новостной офис Тайваня.

Дополнительной информации пока что не поступало.

Новость прозвучала после того, как представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашигтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу.

Ранее, 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократию в следующем месяце, при этом проигнорировал Китай. Россию также оставили без приглашения.

Так называемый «Саммит за демократию» пройдёт в США 9 и 10 декабря. На него приглашены лидеры 110 стран, в том числе все страны Европы, кроме Венгрии. Приглашение не получили Турция и Сербия, но получил Тайвань, который, согласно официальной позиции Пекина, с которой согласны большинство стран мира, включая Россию, является неотделимой частью КНР. При этом Китай на саммит приглашён не был.