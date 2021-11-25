Вашингтон, 25 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Пять членов палаты представителей США, как ожидается, прибудут на Тайвань в пятницу, 26 ноября, сообщает 25 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Американские чиновники совершат короткое путешествие, сфокусировавшись на вопросе защиты острова, сообщил центральный новостной офис Тайваня.

Дополнительной информации пока что не поступало.

Новость прозвучала после того, как представитель министерства обороны Китая Ву Цянь призвал США не питать «никаких иллюзий» насчет Тайваня, указав, что Пекин не пойдет на компромисс в этом вопросе. Во время брифинга политик обвинил Вашигтон в том, что он говорит «много безответственных вещей» по этому вопросу.

Ранее, 24 ноября администрация президента США Джо Байдена пригласила Тайвань на саммит по вопросам демократии в следующем месяце, при этом проигнорировав Китай. Россию также оставили без приглашения.

Так называемый Саммит за демократию пройдёт в США 9 и 10 декабря. На него приглашены лидеры 110 стран, в том числе все страны ЕС, кроме Венгрии. Приглашение не получили Турция и Сербия, но получил Тайвань, который, согласно официальной позиции Пекина, с которой согласно большинство стран мира, включая Россию, является неотделимой частью КНР. При этом Китай на саммит приглашён не был.