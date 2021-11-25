Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM С введением QR-кодов в начале ноября в Эрмитаже наполовину сократился поток посетителей. Об этом 25 ноября сообщил директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Пиотровского, за десять месяцев 2021 года Эрмитаж очно посетили около 1,5 млн человек, в режиме онлайн — 3 млн человек, а в социальных сетях за жизнью музея следили около 32 млн человек.

«Когда только ввели QR-коды, поток сократился вполовину. Сейчас этот поток планомерно восстанавливается. Во-первых, наши научились это быстро проверять, во-вторых, люди перестали этого бояться, и всё возвращается в русло. Надеюсь, обратно вернемся к ковидному уровню — 8−9 тыс. посетителей в день», — заметил Пиотровский.

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Также в этом году музей начал проводить NFT-аукционы. Особую популярность получил аукцион, где в сентябре удалось продать цифровую копию картины Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта» за 150,5 тыс. долларов. Кроме того, Эрмитаж в качестве социальной поддержки получил от государства 197 млн рублей.

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