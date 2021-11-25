Москва, 25 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 19 ноября составил $626,3 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 12 ноября международные резервы страны составляли $626,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,1 млрд, или на 0,02%.

Напомним, на начало ноября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $461,59 млрд, специальные права заимствования — $24,49 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,29 млрд, монетарное золото — $132,86 млрд.