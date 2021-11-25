Москва, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил соболезнования губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву в связи с трагедией на шахте «Листвяжная». Об этом 25 ноября сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сегодня в Кузбассе произошло чрезвычайное происшествие. Есть погибшие и пострадавшие при пожаре на шахте «Листвяжная». Глубоко потрясён случившимся. Это — большое горе для людей, для региона, для всех нас», — говорится в тексте телеграммы.

Глава правительства отметил, что спасательная операция продолжается и обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, а тем, кому требуется помощь, она будет оказана.

Мишустин попросил главу региона передать соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

«Искренне сочувствую и переживаю вместе с Вами», — заявил премьер-министр.