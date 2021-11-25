Ванкувер, Канада, , 16:34 — REGNUM Сэм Халик, один из основных композиторов франшизы Mass Effect, заявил о своём желании написать саундтрек для телеадаптации игры от Amazon. Об этом 25 ноября пишет «Мир Фантастики».

Mass Effect: Legendary Edition

В комментариях к заявлению Халика о своём желании поучаствовать в работе над телеадаптацией заявили и другие композиторы Mass Effect. Среди них Джимми Хинсон и Джефф Болл.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Amazon Studios планирует снять фантастический сериал по мотивам игр Mass Effect. Сейчас студия пытается заключить лицензионный договор с Electronic Arts.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Halo Infinite обещают «починить игру» — на это потребуется время