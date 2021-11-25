Вашингтон, 25 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В 2021 году США начали депортировать рекордное число мигрантов из Никарагуа, сообщает 25 ноября Reuters со ссылкой на свою базу данных, собранную на фоне того, как жители Центральной Америки покидают страну, спасаясь от репрессий президента Даниэля Ортеги.

Жители Никарагуа

Начиная с 2019 году в Никарагуа из США вернулись более 5 тыс. мигрантов. При этом администрация Белого дома обвинила правительство Никарагуа в нарушении гражданских прав, коррупции и фальсификации выборов.

Согласно американскому законодательству, просители убежища не могут получить вид на жительство в США, потому что они спасаются от «насилия преступных группировок». Мигранты должны убедить власти в том, что они стали жертвами преследований из-за расы, религии или политических взглядов.

Напомним, что президент США Джо Байден распорядился запретить въезд в страну президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге, а также вице-президенту страны и супруге Ортеги — Росарио Мурильо. Запрет был введён после выборов в Никарагуа, состоявшихся 7 ноября, и коснулся также других членов правительства Никарагуа.