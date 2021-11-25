Москва, 25 ноября 2021, 16:29 — REGNUM Ключевая ставка рассматривается властями РФ как подчас единственный способ борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция
Инфляция
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«ЦБ пытается сдерживать инфляцию повышением ключевой ставки и ужесточением риторики относительно дальнейших её перспектив. Однако здесь надо учитывать возможный обратный эффект: повышением ключевой ставки можно относительно легко подавить инфляцию спроса, но не предложения, — сказал Ковригин. — Высокая ключевая ставка негативно отражается на развитии производства. Это может привести к ограничениям совокупного предложения, а значит, наоборот, к давлению на цены, к раскручиванию маховика инфляции! К сожалению, ключевая ставка рассматривается властями как подчас единственный способ борьбы с инфляцией».

Ковригин не считает, что в 2022 году инфляция в РФ станет двузначной.

«Власти этого не допустят, — сказал экономист. — Конъюнктура на рынке энергоносителей хоть и нестабильная, но пока ещё для России благоприятная. Некоторые инфляционные факторы в 2022 году уйдут в прошлое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из факторов, работающих в РФ на ускорение инфляции, назвали усиление политической напряженности.

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