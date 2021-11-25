Вашингтон, 25 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Представители 343 Industries отреагировали на недовольство игроков многопользовательской составляющей Halo Infinite и пообещали исправить ситуацию. Об этом 25 ноября пишет издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Игра Halo Infinite

Директор по работе с сообществом Брайан Джаррард отметил, что разработчики регулярно получают негативную обратную связь от геймеров и берут её во внимание. Однако, по его словам, серьёзные изменения в игре потребуют времени.

Напомним, что игроки Halo Infinite недовольны медленной системой прогрессии в «боевом пропуске» многопользовательского режима. Геймеры пишут, что за выполнение заданий им начисляется мало опыта, и из-за этого они не успевают открывать новые косметические предметы.