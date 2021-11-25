Москва, , 16:28 — REGNUM Один из факторов, работающих в РФ на ускорение инфляции, — это усиление политической напряженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Pixabay.com

«Инфляция в РФ, весьма вероятно, выйдет за пределы целевой установки ЦБ РФ. Однако не думаю, что она преодолеет рубеж 8% в этом году, — сказал Ковригин. — Повышенная инфляция в России обусловлена множеством факторов. Во-первых, это общемировая тенденция ускорения инфляционных процессов. Мировая экономика сумела в целом адаптироваться к пандемии, и деловая активность увеличилась. А увеличение деловой активности инфляцию разгоняет. Во-вторых, это уже почти растаявший, но пока ещё актуальный эффект отложенного спроса. Если в 2020 году большинство домохозяйств откладывали решение о приобретении товаров длительного пользования, то сейчас они это уже сейчас в большинстве случаев наверстали».

В-третьих, как пояснил Ковригин, свою роль сыграл относительно невысокий урожай 2021 года.

«Обычно поздним летом новый урожай сдерживает инфляцию, здесь же — практически нет. В-четвёртых, на рост инфляции работает и усиление политической напряжённости, которое приводит к распродажам на фондовом рынке и некоторому оттоку капитала», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России увеличение ключевой ставки ЦБ РФ совпадает с непрекращающимся повышением статистической инфляции.

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