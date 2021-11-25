Гори, Грузия, 25 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Бывший президент Михаил Саакашвили 25 ноября на своей странице в «Фейсбуке» обвинил Службу государственной безопасности Грузии в «терроризировании» медицинского персонала военного госпиталя в Гори.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Вот уже неделю членам парламента от Национального движения и от других партий не разрешают посещать меня. В последние дни представители СГБ, стоящие рядом с моей палатой, начали настоящий террор по отношению к медицинскому персоналу. Они специально обыскивают их и проводят беседы с угрозами для того, чтобы я не передавал обществу сообщения через них. Если завтра они не разрешат депутатам войти, то я откажусь от курса лечения и буду принимать только те лекарства, которые мне были выписаны до того, как я попал в плен», — говорится в обращении Саакашвили.

Напомним, что 19 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь, расположенный в Гори.