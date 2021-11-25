Москва, , 16:27 — REGNUM В России повышение ключевой ставки ЦБ РФ совпадает с продолжающимся ростом статистической инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Инфляция Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Очень похожая ситуация наблюдается в Бразилии, где ставку начали повышать немного раньше и агрессивнее — с 2 до 7,75%, а инфляция все равно растет с 2 до 11% и пока не затухает, — сказал он. — Более действенными антиинфляционными мерами в РФ стали пересмотр условий льготной ипотеки в сторону ее фактического сворачивания для дорогих квартир, заморозка цен основных продовольственных товаров, введение экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых для наиболее подорожавших сырьевых товаров. Подобную точечную настройку антиинфляционных мер следует продолжать и усиливать».

По его словам, Банк России может глубже детализировать регулирование различных видов кредита.

«Производители, активно противодействующие точечному регулированию цен и кредита, просто не понимают, что без такого регулирования быстро вырастут издержки самих производителей и сократится платежеспособный спрос на их продукцию. Стагфляция, то есть сокращение производства на фоне роста цен, рассматривается аналитиками многих стран как вполне вероятный сценарий, — уточнил Ануреев. — Также точечный рост налогов на сверхприбыли от роста цен должен не только компенсировать бюджету рост смет инфраструктурных строек, но и предстоящую увеличенную индексацию пенсий и зарплат бюджетникам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, какие факторы в 2022 году будут работать на рост инфляции, а какие — на ее сдерживание.

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